Malezya'da başbakan adayı çıkmadı

Umut İttifakı (PH) lideri Enver İbrahim, Malezya Kralı ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimin ardından günlerdir süren belirsizliği sonlandırmak için çağrıldıkları Kraliyet Sarayı'nda başbakan adayı hakkında herhangi bir karar verilmediğini söyledi.

Agong'un (Malezya Kralı) Malezya'nın 10. Başbakanı hakkında henüz kararını vermediğini belirten Enver İbrahim, merkezi hükümeti kurmak için salt çoğunluğu zamanında sağlayabileceğine olan güvenini dile getirdi.

Malezya Kralı'nın istikrarlı bir hükümet kurma isteğini aktaran Enver, seçimlerin ardından bir azınlık hükümeti kurulacağı yönündeki değerlendirmeleri gerçek dışı olarak nitelendirdi.

Enver İbrahim ve Muhyiddin Yasin, seçimlerin ardından hükümet ihtimallerinin değerlendirilmesi kapsamında Kral tarafından saraya çağrılmıştı.

Seçimlerde 82 sandalye kazanarak ilk sırayı alan Umut İttifakı ve 73 sandalyeyle ikinci olan Ulusal İttifak, koalisyon hükümeti için görüşmelerine devam ediyor.

222 sandalye bulunan Malezya meclisinde hükümet kurulabilmesi için en az 112 milletvekilinin desteği gerekiyor.