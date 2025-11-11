İSTANBUL 19°C / 12°C
Dünya

Malezya'da göçmen faciası! Batan teknede 21 kişi can verdi

Malezya açıklarında Arakanlı Müslümanları taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken, kayıp onlarca kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA11 Kasım 2025 Salı 11:06
Malezya'da göçmen faciası! Batan teknede 21 kişi can verdi
BBC'nin haberine göre, Malezyalı yetkililer batan teknedeki 21 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününe girerken şu ana kadar 13 kişi kurtarıldı, kayıp onlarca kişi içinse çalışmalar sürüyor.

Myanmar'dan Malezya'ya seyahat eden göçmenlerin başlangıçta 300 kişiyi taşıyan büyük bir gemiye bindiğini belirten yetkililer, daha sonra göçmenlerin üç ayrı tekneye aktarıldığını kaydetti.

Yetkililer, batan teknenin ise yaklaşık 70 yolcu taşıdığını tahmin ediyor.

Öte yandan diğer teknelerde bulunan yaklaşık 230 kişinin durumu henüz bilinmiyor.

Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.


