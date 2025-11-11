Malezya'da göçmen faciası! Batan teknede 21 kişi can verdi

BBC'nin haberine göre, Malezyalı yetkililer batan teknedeki 21 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününe girerken şu ana kadar 13 kişi kurtarıldı, kayıp onlarca kişi içinse çalışmalar sürüyor.

Myanmar'dan Malezya'ya seyahat eden göçmenlerin başlangıçta 300 kişiyi taşıyan büyük bir gemiye bindiğini belirten yetkililer, daha sonra göçmenlerin üç ayrı tekneye aktarıldığını kaydetti.

Yetkililer, batan teknenin ise yaklaşık 70 yolcu taşıdığını tahmin ediyor.

Öte yandan diğer teknelerde bulunan yaklaşık 230 kişinin durumu henüz bilinmiyor.

Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.