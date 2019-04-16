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Malezya'da Hristiyanların tepki gösterdiği metal grubun konseri iptal

Malezya'da Singapurlu black metal grubu, ülkedeki Hristiyanların tepkisi üzerine yapılması planlanan konserini iptal etti.

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Konseri organize eden şirket Goatlordth Records'dan yapılan açıklamada, Devouror isimli black metal grubunun Paskalya Yortusu gününe denk gelen 21 Nisan'da Kuala Lumpur'da düzenlemeyi planladığı konserin, Malezya Kiliseler Kurulundan (CCM) hükümete yapılan şikayetler üzerine gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

Grubun şarkı sözlerinde yer alan şeytani temalar ve Hristiyanlık karşıtı ifadelerden ötürü kiliselerin söz konusu etkinliğe karşı çıktığı belirtilen açıklamada, "Devouror grubunun Kuala Lumpur konserini iptal etmek zorunda kalmasından üzüntü duyuyoruz. Organizatörler olarak uzun süren emeklerimiz heba oldu. Hiçbir inanca zarar verme niyetimiz yoktu." ifadesi kullanıldı.

Kiliseler Kurulu, grubun konserine izin verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, Devouror'un şeytani temalar işleyen bir grup olduğunu, dini duyguları inciten şekilde müzik yaptıklarını belirtmiş ve grubun konserinin yasaklanmasını talep etmişti. Geçen hafta da Sarawak eyaletinde düzenlenmesi planlanan bir metal müzik festivali, bölgedeki Hristiyanların tepkisi üzerine iptal edilmişti.

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