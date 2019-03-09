Malezya'da İslam'a hakaret eden bir kişiye 10 yıl hapis cezası verildi

Malezya Polisi sosyal medya üzerinden İslam'a hakaret eden bir kişiye 10 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Hapis cezasına çarptırılan şahsın adı açıklanmazken, Malezya Polis Şefi Muhammed Fuzi Harun yaptığı açıklamada, "Polis, halkın dini veya ırksal hassasiyetlerini etkileyebilecek herhangi bir provokasyona sosyal medyada imza atmamaları konusunda uyarıda bulunuyor." dedi.

Malezya Diyanet İşleri Bakanı Mücahid Yusuf Rawa ise İslami İşler Dairesi'nin kutsal değerlere hakaret eden yazıları ve sözleri takip etmek için bir birim kurulduğunu açıkladı. Bakanlık aynı zamanda dine hakaret eden hiçbir eylemde uzlaşıya gitmeyeceklerini ve bu suçluların en ağır cezayı almaları için çaba göstereceklerini belirtti.