İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7595
  • EURO
    7,4078
  • ALTIN
    370.59
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Malezya'da iyileşen Kovid-19 vakaları 14 gün sonra taburcu edilecek
Dünya

Malezya'da iyileşen Kovid-19 vakaları 14 gün sonra taburcu edilecek

Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilip hastanede tedavi edilenlerin iyileştikten hemen sonra bırakılmayacağını, 14 gün sonra taburcu edileceğini açıkladı.

AA27 Mayıs 2020 Çarşamba 07:15 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 07:16
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, basın açıklamasında, bugüne kadar Kovid-19 hastalarına uygulanan protokolü değiştirmeye karar verdiklerini belirterek "Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre hastaların iyileştikten 14 gün sonra virüs bulaştırma ihtimali sıfır. Bu sebeple hastalarımızı iyileştikten sonra 2 hafta bekleteceğiz." dedi.

Ramazan Bayramı sonrası ev ziyaretlerinin de ülke genelinde artabileceğine dikkati çeken Nur Hişam, taburcu edilen Kovid-19 vakalarının bu ziyaretlerde bulunması halinde virüs bulaştırma riski taşıyabileceğini ifade etti.

Malezya'da toplam Kovid-19 vakası 7 bin 604 olurken, ölenlerin sayısı 115, iyileşenlerin sayısı 6 bin 41 olarak açıklandı.

Çekirge sürüleri Dubai'yi istila etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.