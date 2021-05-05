Malezya'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı

AA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:55 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:55

Malezya hükümeti, ramazanın başlangıcından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının yükselmesi nedeniyle, en fazla vakanın görüldüğü Selangor eyaletindeki 6 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, basın toplantısında, Selangor'a bağlı Hulu Langat, Petaling, Gombak, Klang, Kuala Langat ve Sepang bölgelerinde 6-17 Mayıs tarihlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Bu bölgelerde geleneksel ramazan pazarlarının kurulmayacağını açıklayan Bakan İsmail, "Camilerde teravih namazı yasaklanacak, restoranların sadece paket servis vermesine müsaade edilecektir." dedi.

İsmail, bölgeler arasında iş dışında seyahat yapılmasının yasak olduğunu belirterek, yasağın geçerli olduğu yerlerde vatandaşlara evde oturma çağrısında bulundu.

2 Mayıs'ta Malezya basınında çıkan haberlerde, başkent Kuala Lumpur ile Selangor, Penang, Johor ve Sarawak eyaletlerinde 2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı öne sürülmüştü.

Aynı gün açıklama yapan Bakan İsmail, iddiaları yalanlamış, eyalet ve şehir merkezli Kovid-19 tedbirlerinin artık uygulanmayacağını söylemişti.

Şimdiye kadar 420 bin 632 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı 1574'e ulaştı.

Malezya'da günlük Kovid-19 vaka artışlarının büyük çoğunluğu, Selangor eyaletinde görülüyor.