Malezya'da sahte Kovid-19 aşı sertifikası satan doktor tutuklandı

IHA 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:33 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:35

Malezya'nın Terengganu eyaletinde polis ekiplerinin özel bir doktor kliniğine yaptığı baskın sonucunda binlerce sahte Kovid-19 aşı sertifikası ele geçirildi. Sahte aşı sertifikası sattığı tespit edilen doktor ise tutuklandı. Yaklaşık bin 900 sahte aşı sertifikasına da el koyan polis, ihbar nedeniyle kliniğe baskın yapıldığını ifade etti. Tutuklanan 51 yaşındaki doktorun eylül ayından beri online ortamlarda satışa sunduğu düşünülen sahte aşı sertifikaları için 400 ila 600 ringgit (yaklaşık bin 315-bin 973 TL) arasında para aldığı belirtildi.