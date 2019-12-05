Malezya’da sel felaketi

Sel ve yağışların etkisini sürdürdüğü Kelantan’da korunaklı bölgelere geçenlerin sayısı 13 bin 80’e ulaşırken, yağışların azaldığı Terengganu’da ise bu sayı 3 bin 4’e geriledi. Sel mağdurlarıyla bir araya gelen Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, hükümetin her iki eyalette taşkın önleme tedbirlerini artırmak için yatırım yapacağını belirtti. Wan Azizah, Kelantan’da taşkın önleme çalışmalarının 700 milyon Malezya ringgiti (960 milyon TL), Terengganu’daki çalışmaların ise 400 milyon Malezya ringgiti (550 milyon TL) tutarında yatırım gerektirebileceğini ifade etti.