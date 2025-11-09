İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Malezya'da tekne battı: 7 göçmen hayatını kaybetti

Malezya'nın Langkawi Adası açıklarında 6 Kasım'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.

AA9 Kasım 2025 Pazar 23:14 - Güncelleme:
Malezya'da tekne battı: 7 göçmen hayatını kaybetti
Malezya Deniz İcra Dairesi (MMEA) yetkililerinden Romli Mustafa, yaptığı açıklamada göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişinin öldüğünü, 13 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

MMEA yetkilileri, Myanmar'ın Buthidaung bölgesinden ayrıldığı değerlendirilen teknenin yaklaşık 300 göçmeni taşıdığını belirtti.

Olayın insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturulduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan girenlere yönelik önlemlerin artırılacağını açıklayan yetkililer, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.

