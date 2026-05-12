  • Malezya'da tekne faciası: 14 göçmen denizde kayboldu
Dünya

Malezya'da tekne faciası: 14 göçmen denizde kayboldu

Malezya'nın Pangkor Adası açıklarında Endonezyalı kaçak göçmenleri taşıdığı düşünülen bir teknenin alabora olması sonucu 14 kişi kayboldu.

IHA12 Mayıs 2026 Salı 10:54 - Güncelleme:
Malezya'nın Pangkor Adası açıklarında göçmen teknesi alabora oldu. Endonezyalı kaçak göçmenleri taşıdığı düşünülen teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu.

İlk belirlemelere göre; 37 kişiyi taşıyan teknenin 9 Mayıs'ta Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Kisaran kasabasından ayrıldığı ve başkent Kuala Lumpur ile kuzeybatıdaki Penang Adası da dahil olmak üzere Malezya'daki çeşitli noktalara doğru gittiği ortaya çıktı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Perak eyaleti Denizcilik Direktörü Muhammed Shukri Khotob, kazanın bugün erken saatlerde bir balıkçı tarafından yetkililere bildirildiğini söyledi. Khotob, aralarında 7 kadının da bulunduğu 23 Endonezyalının yerel bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını ve kimlik tespiti ile soruşturma için deniz polis iskelesine götürüldüğünü belirtti. Direktör Khotob, "Şu an itibarıyla arama çalışmaları sürüyor" dedi.

Göçmen aktivistlere göre, her yıl tahmini 100 bin ile 200 bin Endonezyalı kaçak göç için tehlikeli tekne yolculuğuna çıkıyor. Çoğu zaman insan kaçakçılığı çeteleri tarafından yönlendirilen kaçak göçmenler, Malezya'ya vardıklarında sömürüye maruz kalıyorlar.

