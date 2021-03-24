Malezya'dan, AstraZeneca açıklaması

AA 24 Mart 2021 Çarşamba 17:57 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:57

Sağlık Bakanı Ethem Baba, yaptığı yazılı açıklamada, aşının, 4 Kasım 2020'den bu yana 12 bin gönüllüye uygulandığını belirterek, "AstraZeneca aşısının ciddi bir yan etki yaratmadığını göstermiştir. Verilere göre aşı sonrası meydana gelen etkiler, ikinci dozun ardından büyük oranda azalmıştır." dedi.

Aşılamaların pıhtılaşma sonucu damar tıkanıklığına yol açtığına dair sağlam bir kanıt bulunmadığı vurgulayan Ethem, "Yetkililerden aldığımız bilgiler ışığında, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarının kullanımının güvenli olduğu neticesine vardık." ifadesini paylaştı.

Malezya 3 Mart'ta AstraZeneca aşılarının kullanımını onaylamıştı.

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşıları bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

Bazı ülkelerin bu aşının kullanımını durdurması üzerine Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 18 Mart'taki açıklamasında, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli olduğu belirtilmişti.