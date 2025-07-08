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Dünya

Malezya'dan Batı'nın ''soykırım'' sessizliğine sert tepki: İsrail'in yaptıklarına sessiz kalan bir uşak olmayacağım

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Filistin'deki katliamları karşısında Batılı ülkelerin sessiz kalmasına sert tepki gösterdi. 'Bu bir çifte standarttır' diyen İbrahim, 'İsrail'in yaptıklarına sessiz kalan bir uşak olmayacağım' ifadelerini kullandı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 18:23 - Güncelleme:
Malezya'dan Batı'nın ''soykırım'' sessizliğine sert tepki: İsrail'in yaptıklarına sessiz kalan bir uşak olmayacağım
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Enver, France 24 kanalına verdiği mülakatta İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile Washington ve Tel Aviv'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze meselesinin çok taraflı ve adil müzakerelerle çözülmesi gerektiğini söyleyen Enver, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına ilişkin "Bu durumdan çok memnun olmadım çünkü ilerlemenin tek yolunun müzakereler olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Enver, İran'a yönelik saldırıların "yanlış bir karar" olduğunu ve ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek Fransa dahil Batılı ülkelerin İran'ın nükleer programını terk etme çağrısının adil ve tutarlı olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Nükleer teknolojinin silahlaştırılmaması anlayışıyla silahsızlanma istiyorlarsa bu adil ancak bunun tutarlı şekilde uygulanması gerekiyor. Bu tür çelişkiler ve iki yüzlülükler çok belirgin hale geldi ve insanlar artık bunu kabul etmiyor."

İsrail-Filistin meselesinin 7 Ekim 2023'te başlamadığını hatırlatan Enver, bazı Batılı liderlerin Filistin'de "on yıllardır süren zulmü görmediğini" vurguladı.

Enver, "Şartların yönetildiği emperyalist veya sömürgeci bir dönemde değiliz. Adil olunmalı. İran'a 'Hayır.' deniyorsa İsrail'e de 'Hayır.' denmeli. Neden çifte standart var?" ifadelerini kullandı.

Katar, Mısır ve ABD aracılığında Hamas liderleriyle ateşkesi görüştüğünü kaydeden Enver, "Hamas'ı kınarken İsrail'in yaptıklarına sessiz kalan bir uşak olmayacağım." diye konuştu.

Öte yandan, Enver, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da barışçıl çözüme varılması çağrısı yaptı.

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