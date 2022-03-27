Malezya'dan Filipinler ve Endonezya ile iş birliği mesajı

Hishammuddin, dünyanın en büyük savunma fuarlarından "17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" için yürütülen son hazırlıkları yerinde takip etti ve ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Bakan Hishammuddin, yarın başlayacak fuarlar kapsamında Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ve Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geleceğini belirerek "TCA kapsamında üç bakan 2018'de Manila'daki görüşmeden bu yana ilk kez bir araya gelecek ve ülkelerimiz arasındaki ortak deniz alanlarındaki ortak endişeler bakanlar düzeyinde ele alınacak." ifadesini kullandı.

Savunma fuarlarının Kovid-19 salgınının başından bu yana ülkedeki ilk ve en büyük uluslararası etkinlik olduğunu söyleyen Hishammuddin, organizasyonun 1 Nisan itibarıyla "endemiye geçiş" dönemine adım atmaya hazırlanan ülkesi için sembol nitelikte olduğunu dile getirdi.

Uluslararası 4 bin 800 ziyaretçi dahil 50'den fazla ülke ve bölgeden 25 bin ziyaretçinin 4 gün sürecek etkinliğe katılmasının beklendiğini aktaran Hishammuddin, "Kara, hava ve deniz dahil olmak üzere en gelişmiş donanım ve elektronik ürünlerini sergilemek için 4 gün boyunca fuara 54 ülkeden 1170 şirketin katılacağını belirtmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.



TCA, Malezya, Endonezya ve Filipinler kara sularındaki deniz güvenliği tehditlerini ele almak için oluşturulmuştu.

