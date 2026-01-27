İSTANBUL 16°C / 8°C
Dünya

Malezya'nın gündemi ABD-İran gerilimi: Açık bir çatışma riski büyüyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Washington–Tahran hattında tırmanabilecek gerilimin açık çatışmaya dönüşme riskine dikkat çekerek, artan askeri varlıklar ve kesin ifadelerin diplomasi alanını daralttığını vurguladı.

AA27 Ocak 2026 Salı 22:34 - Güncelleme:

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran-Washington hattında tırmanabilecek gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ve mevcut istikrarsızlığın açık bir çatışmaya dönüşme riskini büyük endişeyle takip ettiğini vurgulayan Enver, artan askeri varlıkların ve mutlak söylemlerin en çok ihtiyaç duyulduğu anda itidal için gerekli alanı daraltığının altını çizdi.

Enver, Washington ve Tahran'ın karşı karşıya gelmesinin, halihazırda kırılgan durumda olan Orta Doğu coğrafyasında yankıları olacağına dikkati çekerek, "Vekalet savaşlarının kızışması, deniz güvenliğinin zayıflaması ve ekonomik sarsıntı riski, bölgenin epey ötesine yayılabilir. Hiçbir stratejik çıkar, bu tür bir insani ve maddi yıkımı haklı çıkaramaz." ifadesini kullandı.

Diğer tüm hususlara karşı barışa öncelik verilmesi gerektiğine işaret eden Enver, Malezya'nın tüm tarafları ciddiyetle ve ivedilikle diplomasiye bağlı kalma çağrısı yaptığını kaydetti.

Enver, iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu bağlamda, diyaloğu kolaylaştırmak ve gerilimi azaltmak için Umman'ın yapıcı çabalarını takdir ediyoruz. Ayrıca nüfuz sahibi tüm ülkeleri, bölgesel ve uluslararası istikrarın sağlanması için gerilimin azaltılması ve azami itidal gösterilmesi için mevcut tüm araçları kullanmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

