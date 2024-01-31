Malezya'nın yeni kralı yemin etti

Sultan İbrahim, Milli Saray'da diğer kraliyet aileleri, Başbakan Enver İbrahim ve kabine üyelerinin katıldığı törenle yemin etti ve resmi bir belge imzaladı.

65 yaşındaki Sultan İbrahim'in taç giyme töreni ise daha sonra düzenlenecek.

Johor Sultanı olarak görev yapan Sultan İbrahim, emlaktan telekomünikasyona kadar birçok alanda kurduğu işlerle ülkenin en zengin kişilerinden biri olarak biliniyor.

- Malezya'da kral seçimi

Malezya kralının görevinin son bulmasının ardından toplanan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını seçiyor.

Kanunlar gereği Malezya Krallığı, Yöneticiler Konferansı üyesi 9 eyalet arasında dönüşümlü belirleniyor. Sırası gelen eyalet sultanı, yaşının küçük olması, konferans üyelerinin onayını alamaması ve tahta çıkmayı istememesi gibi istisnai durumlarda ülke krallığına geçemiyor.

Yeni Malezya Kralı, Yöneticiler Konferansının bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çokluğuyla seçilmesiyle belirleniyor.

Yöneticiler Konferansı Ekim 2023'te aldığı kararla, Sultan İbrahim İskender'i ülkenin yeni kralı olarak seçmişti.