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Dünya

Mali Devlet Başkanı'na camide bıçaklı saldırı!

Mali'de 24 Mayıs'taki darbe sonrası başa geçerek sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olan Assimi Goita'ya başkent Bamako'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

AA20 Temmuz 2021 Salı 14:06 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 14:11
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Yerel basında çıkan haberlerde, Bamako Ulu Cami'de kılınan bayram namazı çıkışında bıçaklı bir kişinin Goita'ya saldırmak üzere yanına yaklaştığı, Goita'nın olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Olayda Goita'nın yanında bulunan bir kişinin yaralandığı, saldırganın da yakalandığı kaydedildi.

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan albay Goita, 24 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da "geçiş sürecinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

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