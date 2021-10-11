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Dünya

Mali Dışişleri Bakanı Diop: Uluslararası toplumu bizi dinlemeye çağırıyoruz

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop resmi ziyaret kapsamında geldiği Fas'ta, ülkesinde yaşanan krize ilişkin uluslararası topluma kendilerine kulak verme çağrısında bulundu.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 22:41 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 22:41
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Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Diop, uluslararası toplumdan ülkesindeki krizin çözümü için yardım talep etti.

Uluslararası kuruluşlar tarafından gelen birçok çözüm önerisinin krizi bitirmediğini kaydeden Diop, "Mali ile iletişimin değiştirilmesi gerekiyor, talimat ve emir vermek yerine Malililere sorunlarını çözmek için yardım ve eşlik edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ortak basın toplantısında konuşan Fas Dışişleri Bakanı Burita, ülkesinin Mali ile tüm alanlarda iş birliğini artırmak için çalışacağını kaydetti.

Burita, Fas'ın Mali'nin iç işlerine asla müdahil olmayacağını belirterek, tarım, su ve sağlık gibi birçok alanda Afrika ülkesine yardım etme noktasında kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Mali, ülkede 2012 Mart'ta yapılan askeri darbe sonrası başlayan iç karışıklık nedeniyle siyaset ve güvenlik açısından kriz yaşıyor.

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