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Dünya

Mali, hava ve kara sınırlarını açacağını duyurdu

Mali'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında kapattığı hava sınırlarını yarından itibaren açacağını duyurdu.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 21:40 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 21:40
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Başbakan Boubou Cisse yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının son durumu göz önüne alınarak hava sınırlarının yarından itibaren, kara sınırlarının da 31 Temmuz'dan itibaren açılacağını belirtti.

Cisse, ayrıca 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde normal çalışma saatlerine dönüleceğini bildirdi.

Mali Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığının son verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüse yakalanan 123 kişi hayatını kaybederken 1901 kişi iyileşti.

Mali, hava ve kara sınırlarını ülkede ilk vakalar tespit edilmeden 8 gün önce, 17 Mart'ta kapatmıştı.

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