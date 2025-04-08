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Dünya

Mali ile Cezayir arasında kriz derinleşiyor

Mali, orduya ait insansız hava aracını (İHA) düşürmekle suçladığı Cezayir'e hava sahasını kapattı.

AA8 Nisan 2025 Salı 07:49 - Güncelleme:
Mali ile Cezayir arasında kriz derinleşiyor
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Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in hava sahasını Mali'ye kapatmasının ardından mütekabiliyet gereği Mali hava sahasının da Cezayir'e kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, ikinci bir emre kadar, Mali'den Cezayir'e ya da Cezayir'den Mali'ye hiçbir sivil ve askeri uçuşa izin verilmeyeceği kaydedildi.

Mali, 31 Mart gecesi Cezayir sınırında uçan orduya ait İHA'nın sınır ihlali yapmadığı halde düşürüldüğünü açıklamıştı.

Cezayir tarafı ise 2 kilometre Cezayir hava sahasına giren ve keşif yapan bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Mali, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, İHA'nın Cezayir tarafından düşürüldüğünün tespit edildiğini duyurarak, Cezayir Büyükelçisini geri çağırmıştı.

Sahel Devletleri İttifakı'nın diğer 2 üyesi Burkina Faso ve Nijer de Cezayir Büyükelçilerini çağıracaklarını açıklamıştı.

Cezayir de bu gelişmeler ışığında, Bamako ve Niamey Büyükelçilerinin "istişare" amacıyla çağrılacağını, yeni atanan Vagadugu Büyükelçisinin de göreve başlamasının erteleneceğini duyurmuştu.

Cezayir son olarak "Mali'nin Cezayir'in hava sahasını tekrar tekrar ihlal etmesi" nedeniyle hava sahasını Mali'ye kapatmıştı.

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