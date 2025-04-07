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Dünya

Mali ile Cezayir arasında kriz

Mali, İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürmekle suçladığı Cezayir'deki büyükelçisini çekme kararı aldı.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 08:00 - Güncelleme:
Mali ile Cezayir arasında kriz
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir, Mali'ye ait bir İHA'yı düşürmekle suçlanarak, Mali'nin Cezayir Büyükelçisinin geri çağrılacağı belirtildi.

Sahel Devletleri İttifakı'nın diğer 2 üyesi Burkina Faso ve Nijer de ayrı yayımladıkları ortak açıklamayla Cezayir Büyükelçilerini çağıracaklarını duyurdu.

Mali, 31 Mart gecesi Cezayir sınırında uçan İHA'nın sınır ihlali yapmadığı halde düşürüldüğünü açıklamıştı.

Cezayir tarafı ise 2 kilometre Cezayir hava sahasına giren keşif yapan bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Her 2 ülke de isim vermekten kaçınsa da Mali ve Cezayir'in aynı İHA'dan bahsettiği kısa süre içinde anlaşılmıştı.

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