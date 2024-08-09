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Dünya

Mali, İsveç büyükelçisine 72 saat süre verdi

Mali, İsveç'in kalkınma yardımlarını keseceğini açıklamasının ardından İsveç'in Bamako Büyükelçisi Kristina Kühnel'in 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 17:20 - Güncelleme:
Mali, İsveç büyükelçisine 72 saat süre verdi
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell'in Mali'ye yönelik yaptığı "düşmanca" açıklamasının ardından İsveç'in Bamako Büyükelçisi Kühnel'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kühnel'den 72 saat içinde ülkeden ayrılmasının talep edildiği kaydedildi.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Forssell, 7 Ağustos'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Mali'nin Ukrayna ile diplomatik ilişkileri sonlandırdığına ilişkin bir haberi alıntılayarak, "Hem Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı savaşı destekleyip hem de her yıl birkaç yüz milyon kron kalkınma yardımı alamazsınız. Bu nedenle hükümet, İsveç'in Mali'ye yönelik yardımları 2024'te aşamalı olarak durdurmaya karar verdi." ifadesini kullanmıştı.

İsveç, 24 Haziran'da Bamako ve Vagadugu Büyükelçiliklerini kapatacağını duyurmuş ve Sahel ile Batı Afrika'yı takip edebilmek için Dakar'da yeni bir büyükelçilik açma kararı almıştı.

Bamako ve Vagadugu Büyükelçiliklerinin yıl sonunda kapatılması planlanıyordu.

  • İsveç kalkınma yardımı
  • Mali ilişkiler
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