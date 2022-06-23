Mali'de 8 barış gücü askeri mayın nedeniyle yaralandı

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Timbuktu bölgesinde devriye gezen barış gücü askerlerinin aracının mayına çarptığını belirtti.



Salgado, olayda yaralanan 8 askerin tedavi altına alındıklarını kaydetti.



MINUSMA, son dönemde düzenlenen saldırılarda en az 4 unsurunu kaybetti.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da, Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla kurulmuştu.

Kurulduğundan bu yana görev süresi her yıl BMGK kararıyla yenilenen MINUSMA'nın görev süresi 30 Haziran'da dolacak.

Bugüne kadar 175 unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

Mali ise BM barış gücü misyonları için en tehlikeli ülke kabul ediliyor.