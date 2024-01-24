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Dünya

Mali'de altın madeninde göçük: 73 ölü

Mali'de geçtiğimiz hafta cuma günü bir altın madeninde meydana gelen göçükte 73 kişi hayatını kaybetti.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 18:15 - Güncelleme:
Mali'de altın madeninde göçük: 73 ölü
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Mali'de geçtiğimiz hafta cuma günü bir altına madeninde çökme meydana geldiği belirtilerek, maden kazasında 73 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kangaba kasabasındaki altın madencilerinin yetkilisi Oumar Sidibe yaptığı açıklamada, "Her şey bir gürültüyle başladı. Yer sarsılmaya başladı. Sahada 200'den fazla altın madencisi vardı. Arama çalışmaları artık sona erdi. Şu ana kadar 73 ceset bulduk" dedi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, maden sahalarının yakınında yaşayan toplulukları ve altın madencilerini güvenlik gerekliliklerine titizlikle uymaları ve yalnızca altın aramaya ayrılmış alanlar içinde çalışmaları çağrısında bulunuldu.

Mali Maden Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada çok sayıda madencinin öldüğünü duyurmuş ancak kesin rakam vermemişti.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Mali, Afrika'nın önde gelen altın üreticilerinden biri olarak biliniyor.

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