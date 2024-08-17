Mali'de aşırı yağışların neden olduğu sellerde 15 kişi hayatını kaybetti

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-15 Ağustos'ta ülkede en az 59 sel vakasının meydana geldiği duyuruldu.

Açıklamada, ülke çapında 39 bin kişinin etkilendiği seller nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mali'de haziranda başlayan yağış mevsimi ekim sonuna kadar devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Batı ve Orta Afrika'da iki aydır süren aşırı yağışlardan Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Nijerya, Mali ve Togo'da yaklaşık 716 bin 500 kişinin etkilendiği duyurulmuştu.

Açıklamada, aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bu bölgelerde en az 72 kişinin hayatını kaybettiği, 699 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.