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Dünya

Mali'de aşırı yağışların neden olduğu sellerde 15 kişi hayatını kaybetti

Mali'de aşırı yağışların neden olduğu sellerde bu ayın ilk yarısında 15 kişi hayatını kaybetti.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 15:57 - Güncelleme:
Mali'de aşırı yağışların neden olduğu sellerde 15 kişi hayatını kaybetti
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Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-15 Ağustos'ta ülkede en az 59 sel vakasının meydana geldiği duyuruldu.

Açıklamada, ülke çapında 39 bin kişinin etkilendiği seller nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mali'de haziranda başlayan yağış mevsimi ekim sonuna kadar devam ediyor.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Batı ve Orta Afrika'da iki aydır süren aşırı yağışlardan Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Nijerya, Mali ve Togo'da yaklaşık 716 bin 500 kişinin etkilendiği duyurulmuştu.

Açıklamada, aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bu bölgelerde en az 72 kişinin hayatını kaybettiği, 699 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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