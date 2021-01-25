Mali'de askeri üsse terör saldırısı: 46 ölü

Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMa) yapılan açıklamada, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Boulkessi ve Mondoro askeri üslerinin terörist gruplarca eş zamanlı saldırıya uğradığı bildirildi.
Olayda, Boulkessi'de 4, Mondoro'da 2 askerin yaşamını yitirdiği, toplam 40 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Boulkessi ve Mondoro askeri üsleri zaman zaman terör örgütlerinin hedefi oluyor. Mart 2020'de Mondoro'daki terör saldırısında 5 asker hayatını kaybetmişti.
Söz konusu 2 askeri üssü hedef alan 2018'deki eş zamanlı saldırıda ise 40 asker yaşamını yitirmişti.