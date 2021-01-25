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Dünya

Mali'de askeri üsse terör saldırısı: 46 ölü

Mali'de 2 askeri üsse düzenlenen terör saldırısında 6 asker öldü, 40 terörist etkisiz hale getirildi.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 09:17 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:17
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Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMa) yapılan açıklamada, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Boulkessi ve Mondoro askeri üslerinin terörist gruplarca eş zamanlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Olayda, Boulkessi'de 4, Mondoro'da 2 askerin yaşamını yitirdiği, toplam 40 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Boulkessi ve Mondoro askeri üsleri zaman zaman terör örgütlerinin hedefi oluyor. Mart 2020'de Mondoro'daki terör saldırısında 5 asker hayatını kaybetmişti.

Söz konusu 2 askeri üssü hedef alan 2018'deki eş zamanlı saldırıda ise 40 asker yaşamını yitirmişti.

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