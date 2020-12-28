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Dünya

Mali'de bombalı saldırı: 3 Fransız asker öldü

Mali'de 3 Fransız asker, araçlarına düzenlenen bombalı saldırıda öldü.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 23:05 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:05
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Mali’de Barkhane Operasyonu çerçevesinde görev yapan 3 Fransız askeri, araçlarına yönelik bombalı saldırıda öldü.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mali’nin Hombori bölgesinde bir operasyonda yer alan askerlerin zırhlı aracının el yapımı bombanın hedefi olduğu belirtildi.

Bombanın patlaması sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un askerlerin ailelerinin acısını paylaştığı ve başsağlığı dilediği kaydedildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da olayın sabah meydana geldiği aktarıldı.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

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