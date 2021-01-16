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Dünya

Mali'de çatışma: BM askeri hayatını kaybetti

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) barış gücünden 1 askerin düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybettiği duyuruldu.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 09:12 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:12
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Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'ndan (MINUSMA) yapılan yazılı açıklamada, Kidal bölgesindeki Tessalit mevkisinde, BM askerlerini taşıyan aracın geçişi sırasında tuzaklanan mayının patladığı belirtildi.

Patlamada, uyrukları açıklanmayan 1 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin yaralandığı kaydedildi.

Mali'de 13 Ocak'ta BM barış gücü askerlerini hedef alan bir saldırı düzenlenmiş, Fildişi Sahili vatandaşı 4 asker hayatını kaybetmişti.

Mali'de 2013'ten bu yana görev yapan ve bugüne kadar 230 unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

Barış gücü askerleri "mavi kasklılar" olarak da adlandırılıyor.

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