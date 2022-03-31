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Dünya

Mali'de düzenlenen saldırıda 8 asker hayatını kaybetti

Mali'de orduyu hedef alan saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.

AA31 Mart 2022 Perşembe 00:29 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 00:29
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Bandiagara bölgesinde Songoiba ve Yaokanda ilçeleri arasında devriye gezen askerlerin, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Saldırıda 8 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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