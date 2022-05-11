Mali'de Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ve oğlu hakkında celp kararı

Bamako Yüksek Mahkemesi Sorgu Hakimi Mahamadou Bello Dicko imzalı resmi yazıya göre, Le Drian ve oğlu Thomas Le Drian, "kamu malına zarar verme ve diğer suçlamalar" nedeniyle 20 Haziran'da ifadeye çağrıldı.

Celbin 20 Nisan'da çıkarıldığı ancak basınla bugün paylaşıldığı öğrenildi.

Malili sivil toplum örgütü Maliko, Mali devletine ait biyometrik pasaport üretimi için Fransız bir şirketle varılan anlaşmanın ihaleye çıkmadan yapıldığını tespit etmişti.

Maliko, Le Drian ve oğlu hakkında, Le Drian'ın Savunma Bakanı olduğu dönemde, biyometrik pasaport anlaşmasında "adam kayırma ve usulsüzlük" suçlarında iş birliği yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Le Drian'ın, François Hollande hükümetinde Savunma Bakanlığı yaptığı dönemde (2012-2017) Afrikalı liderlerle çok yakın ilişkiler kurduğu hatta "Afrika Bakanı" olarak anıldığı biliniyor.

Biyometrik pasaport üretimini 2001'den bu yana Kanadalı şirket CBN'ye yaptıran Mali devleti, 2015'te Fransız "Oberthur Technologie" isimli şirketle anlaşma imzalamıştı.

Le Drian'ın, memleketi Bretagne bölgesindeki bu Fransız şirket adına Mali'de lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu ve Malili yetkililere bu şirketle çalışması konusunda baskı yaptığı iddia ediliyor.

Le Drian ve oğlunun, sadece Mali'de değil Frankafon Afrika ve Ortadoğu'da da benzer yöntemlerle Fransız şirketler üzerinden kar elde ettiği öne sürülüyor.