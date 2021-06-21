Mali'de Fransız askerlere saldırı

AA 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:59 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:59

Ulusal medyadaki haberlere göre, bomba yüklü araç, Barkhane Operasyonu kapsamında Timbuktu bölgesinde bulunan Fransız askerlerini hedef aldı. Saldırıda birçok asker yaralandı.

Bölgeye çok sayıda helikopterin gönderildiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 Haziran'da ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin bir parçası olarak "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını belirtmişti,

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane Operasyonu"nu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1 milyon avro olan Barkhane Operasyonu"nda 5 binden fazla Fransız askeri görev yapıyor.