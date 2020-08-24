Mali'de iktidardan indirilen Keita için tedavi izni

AA 24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:39 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:39

DAKAR (AA) - Mali'de askeri cunta, devrik lider İbrahim Boubacar Keita'nın görevine dönmek istemediğini ancak istediği yerde tedavi görmesine izin verileceğini duyurdu.

Önderliğini eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın yaptığı Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) bölgeye gönderilen heyetle, 22 Ağustos'tan bu yana görüşen askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Cephesi (CNSP) sözcüsü İsmael Wague, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Geçiş sürecinin, daha önce açıkladıkları gibi sivil ve askerlerle ortak yönetileceğini belirten Wague, iddia edildiği gibi 3 yıl sürmeyeceğini, böyle bir konunun gündeme bile gelmediğini dile getirdi.

Wague, geçiş sürecinin tüm Mali halkının katılımıyla yürütüleceğini yineledi.

Heyetin Keita'yı ziyaret ettiğinde devrik lidere göreve dönmeyi isteyip istemediğini sorduğunu aktaran Wague, şöyle devam etti:

"Keita, kendi isteğiyle istifa ettiğini ve göreve dönmek istemediğini, böyle bir niyetinin olmadığını söyledi. Şu an tek isteği hızlı bir geçiş süreci. Heyetin ilk arzusu Keita'yı görüp onunla konuşmaktı, bunu yerine getirdik. Diğer istekleri de Keita'nın güvenli bir yerde tutulması ve tedavi görmesine ilişkindi. Bu da kabul edildi. Keita isterse tedavi için istediği yere, istediği zaman gidebilir, istediğinde de dönebilir. ECOWAS, bize dönüşü konusunda garanti verdi."

Yaptırımlar ECOWAS zirvesinin ardından kalkabilir

Wague, hala geçiş sürecinin nasıl olacağı konusunda ortak bir karar almadıklarını, şimdilik herkesin kendi önerisini paylaştığını ifade etti.

Mali ile hava ve karar sınırlarını kapatan ve ticari ve ekonomik ilişkileri durduran ECOWAS'ın bu yaptırımlarına ilişkin de konuşan Wague, bunlardan en çok halkın etkileneceği uyarısında bulundu.

Wague, görüşmelerin şimdilik bu noktada durduğunu ve çarşamba günü ECOWAS'ın kendi için videokonferans yoluyla bir zirve düzenleneyeceğini belirtti.

Heyetin, zirvede, Mali'deki gözlemlerini aktaracağını dile getiren Wague, yaptırımların da o izlenimler dahilinde hafifletilip kaldırılabileceğini aktardı.

Geçiş süreci 3 yıl sürecek iddiası

ECOWAS heyeti ve CNSP'nin dün tüm gün süren görüşmelerinin ardından bazı konularda uzlaşıya varıldığı ancak bazı başlıkların görüşüleceği belirtilmişti.



Fransız basınında "Keita'nın serbest bırakılacağı, buna karşılık da geçiş sürecinin 3 yıl olacağı ve bir asker tarafından komuta edileceği üzerinde anlaşamaya varıldığı" iddia edilmişti.

Keita sürgüne gönderilebilir mi?

Bamako'ya 22 Ağustos Cumartesi günü gelen heyet, darbenin komuta edildiği Kati'deki askeri kışlada Keita, Başbakan Boubou Cisse ve alıkonan diğer yetkilileri ziyaret etmişti.



Ziyaret sonrası heyet lideri Jonathan, Keita'nın durumunun gayet iyi olduğunu söylemişti.



Afrika basınında çıkan haberlerde ise bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 75 yaşındaki devrik liderin Senegal'e ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne sürgüne gönderilebileceği iddia edilmişti.



ECOWAS'tan sert yaptırım



Mali'de muhalefet ile Keita arasında derinleşen krizde ara buluculuk girişimlerinde bulunan ECOWAS, bölgeye birkaç kez heyet göndermiş ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.



Muhalefet platformu M5 RFP, mayıstan bu yana Keita'nın istifasında diretirken, ECOWAS ise böyle bir seçeneğin olmadığını bildirmişti.



ECOWAS, Keita'nın darbeciler tarafından istifa ettirilmesinin ardından Mali ile 15 üye ülkenin kara ve hava sınırlarının kapatıldığını, ekonomik ve ticari ilişkilerin durdurulduğunu açıklamıştı.



Bu karar M5 RFP tarafından sertçe eleştirilmiş, ECOWAS'ın halklara yaptırım uygulayamayacağı belirtilmişti.



Muhalifler, Keita'nın bunca zaman ECOWAS yüzünden istifa etmediğini iddia ederek, topluluğu ülkedeki krizi daha da derinleştirmekle suçlamıştı.



Askeri darbe



Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.



Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.



Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.



Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

