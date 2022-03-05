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Dünya

Mali'de orduya düzenlenen terör saldırısında 27 asker öldü

Mali'de bir garnizona düzenlenen terör saldırısında 27 asker öldü, 33 asker yaralandı.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 03:18 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 03:18
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Mali ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Mondoro mevkisindeki bir garnizonun, bomba yüklü bir araçla hedef alındığı bildirildi.

Saldırının ardından askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada 27 askerin hayatını kaybettiği, 33 askerin yaralandığı kaydedildi.

Olayda 7 askerin kaybolduğu ve 70 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Mali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da verilen kayıplar nedeniyle 5 Mart gece yarısından başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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