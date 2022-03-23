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Dünya

Mali'de orduya saldırı: 16 ölü

Mali'de orduyu hedef alan 2 terör saldırısında 16 asker yaşamını yitirdi.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 21:11 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 21:11
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin iç kesimlerindeki Boni ve doğusundaki Tessit ilçelerine önceki gün iki terör saldırısı düzenlendi.

Saldırılarda 16 asker yaşamını yitirdi, 37 terörist etkisiz hale getirildi.

Aşırıcı grupların faaliyetlerini takip eden SITE Intelligence Group isimli internet sitesinin terör örgütü DEAŞ'ın propaganda organı Amaq'a dayandırdığı haberine göre, saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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