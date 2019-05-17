Mali´de sel felaketi: 15 ölü
Mali´de sağanak yağışlar sonucu oluşan selde 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Sel baskınlarının çok sayıda bölgede meydana geldiği belirtilirken; en çok zarar gören bölgenin başkent Bamako olduğu duyuruldu.
- DHA
Yerel medya, Mali´de sağanak yağışlar sonucu oluşan sel baskınında 15 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Başkent Bamako´nun en çok etkilenen bölge olduğu belirtildi. Bamako şehrinin Banconi, Daoudabougou, Bacodjicoroni, Tiebani, Kabala, Yirimadio, Kalaban-Coura ve Sotuba bölgelerinin sel altında kaldığı duyuruldu.
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