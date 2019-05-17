Mali´de sel felaketi: 15 ölü Mali´de sağanak yağışlar sonucu oluşan selde 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Sel baskınlarının çok sayıda bölgede meydana geldiği belirtilirken; en çok zarar gören bölgenin başkent Bamako olduğu duyuruldu.