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Dünya

Mali'de terör saldırısı

Mali'deki terör saldırısında ölen askerlerin sayısı 10'a çıktı.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 00:51 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:51
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Mali'de orduyu hedef alan terör saldırısında yaşamını yitiren askerlerin sayısı 10'a yükseldi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Mopti bölgesindeki Boni mevkisinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısı 10'a çıktı.

Saldırıda ölü sayısı daha önce 4 olarak açıklanmıştı.

Saldırıyı, terör örgütü El Kaide'nin propaganda organı Tadayt'a göre örgüte bağlı bir grup üstlendi.

Ülkenin iç kesimlerinde bulunan Mopti, 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

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