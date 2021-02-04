Mali'de terör saldırısı

Mali'de orduyu hedef alan terör saldırısında yaşamını yitiren askerlerin sayısı 10'a yükseldi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, Mopti bölgesindeki Boni mevkisinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısı 10'a çıktı.
Saldırıda ölü sayısı daha önce 4 olarak açıklanmıştı.
Saldırıyı, terör örgütü El Kaide'nin propaganda organı Tadayt'a göre örgüte bağlı bir grup üstlendi.
Ülkenin iç kesimlerinde bulunan Mopti, 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.