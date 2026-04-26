Mali'deki saldırılar kontrol altına alındı

Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların Bamako, Kati, Severe, Gao ve Kidal şehirlerinde çeşitli askeri noktalara yönelik koordineli saldırılar düzenlediğini belirtti.

Coulibaly, saldırılarda aralarında sivil ve askerlerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığını, yaralıların sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını ve maddi hasarın sınırlı olduğunu kaydetti.



Mali Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde saldırıların kontrol altına alındığı aktaran Coulibaly, çok sayıda saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve saldırı planlarının başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Coulibaly, etkilenen tüm bölgelerde durumun tamamen kontrol altında olduğunu bildirerek, halka sakinlik ve teyakkuz çağrısı yaptı.



Hükümetin saldırıları en güçlü şekilde kınadığını belirten Coulibaly, sorumluların, iş birlikçilerinin ve planlayıcılarının yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Coulibaly, saldırıları düzenleyen grupların kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.



TÜRKİYE, MALİ'DEKİ SALDIRILARI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin başkenti Bamako başta olmak üzere ülke genelinde bildirilen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Mali'nin farklı bölgelerinde bugün meydana gelen terör saldırılarını güçlü biçimde kınıyoruz." denilen açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Mali halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Terörle mücadelesinde Mali'yle dayanışma içinde olmaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara destek vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Mali ordusu, kimliği belirsiz terörist grupların başkent Bamako başta olmak üzere ülkedeki farklı askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Ülkede sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlarken, Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve Kidal, Gao ile Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar rapor edildi.