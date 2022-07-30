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Dünya

Mali'den sürgündeki başbakana yakalama kararı

Mali'de askeri darbeyle devrilen İbrahim Boubacar Keita hükümetinin Başbakanı Boubou Cisse ve bazı eski bakanlar hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

AA30 Temmuz 2022 Cumartesi 01:59 - Güncelleme:
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Başsavcı Mamoudou Timbo, yaptığı yazılı açıklamada, sürgündeki eski Başbakan Cisse ile aralarında eski maliye ve ulusal savunma bakanlarının da bulunduğu bazı bakanlar hakkında Mali Yüksek Mahkemesi Soruşturma Dairesi tarafından "sahtecilik, kamu malına zarar verme ve bu suçlara iştirak" suçlamasıyla soruşturma açıldığını belirtti.

Timbo, bu kişiler hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Mali'de askeri cuntanın yönetime el koyduğu 18 Ağustos 2020'de alıkonulan ve aralarında devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinin Başbakanı Boubou Cisse ve Meclis Başkanı Moussa Timbine'nin de bulunduğu kişiler, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Bu kişiler, geçiş hükümetiyle ilişkileri gergin olan Nijer ve Fildişi Sahili'nde sürgünde yaşıyor.

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