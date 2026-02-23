Maliki'den Trump'a rest... Adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu

İSTANBUL 10°C / 6°C
Irak'ın eski Başbakanı Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisine rağmen başbakanlık adaylığından çekilmeyeceğini yineledi.

23 Şubat 2026 Pazartesi 18:27
Maliki, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin karşı çıkmasına ve Bağdat'a yaptırım uygulama tehdidinde bulunmasına rağmen yeniden başbakanlık için adaylığını geri çekmeyeceğini söyledi.

Çoğunluğu İran'a yakın Şii partilerden oluşan Koordinasyon Çerçevesi tarafından aday gösterilen Maliki, silahlı grupların elindeki silahların yalnızca Irak devleti kontrolünde olması gerektiğini belirterek, ülkedeki yabancı büyükelçiliklerin güvenliğinin korunacağını ifade etti.

Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Trump yönetiminin tutumunun net olduğu ve Maliki'nin başbakan seçilmesinin ABD-Irak ilişkilerinin gözden geçirilmesine yol açabileceği belirtildi.

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından Koordinasyon Çerçevesi, Mecliste en büyük grup olarak Maliki'yi başbakan adayı göstermişti.

Ancak ABD Başkanı Trump, bu adaylığa tepki göstererek Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini belirtmişti.

ABD'nin tepkisinin ardından Şii siyasi partiler arasında yeni isim arayışlarının başladığı öne sürülse de Maliki adaylıkta ısrarcı olduğunu belirten açıklamalarda bulunmuştu.

Maliki, Irak'ta 2006-2014 yıllarında iki dönem üst üste başbakanlık yapmıştı.

