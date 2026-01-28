İSTANBUL 13°C / 11°C
Dünya

Maliki'den Trump'a rest: Sonuna kadar adayım

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek' açıklamalarına cevap veren Irak'ta Şii siyasi grupların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi'nin yeniden aday gösterdiği eski Başbakan Nuri el-Maliki, anayasal hakkını kullanarak sonuna kadar adaylığını sürdüreceğini ifade etti.

IHA28 Ocak 2026 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Irak'ın eski Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki'nin yeniden aday olmasına ABD'den set tepki geldi. Irak'ta Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi tarafından aday gösterilen el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi için yaptığı "Seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek" açıklamasına cevap verdi. Nuri Kamil el-Maliki, Trump'ın ifadelerini "Irak'ın iç işlerine açık bir müdahale" olarak nitelendirdi. ABD'nin tutumunu egemenlik ihlali ve 2003 sonrası kurulan demokratik sisteme bir saldırı olarak gördüğünü kaydeden el-Maliki, Koordinasyon Çerçevesi'nin kararına saygı duyduğunu ve anayasal hakkını kullanarak sonuna kadar adaylığını sürdüreceğini vurguladı. Irak'ın eski Başbakanı el-Maliki, devletler arası ilişkinin tehditlerle değil, diyalogla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

TRUMP'IN EL-MALİKİ'YE YÖNELİK AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Irak'ın Nuri Kamil el-Maliki'yi başbakan olarak yeniden seçerek çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. El-Maliki en son iktidardayken ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar olmasına izin verilmemeli. Onun çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle, seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır olacak" demişti.

