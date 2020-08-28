Mali'ye yaptırımları kaldırmak için ön şart!

AA 28 Ağustos 2020 Cuma 18:35 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 18:35

Batı Afrika bloku, Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası ve meclisin feshiyle sonuçlanan darbenin ardından uygulama kararı aldıkları yaptırımları, sivil geçiş süreci sağlanırsa kademeli olarak kaldıracağını duyurdu.

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali'ye uygulanan ambargo ve geçiş sürecine ilişkin kararlarını açıklamak üzere videokonferans yoluyla toplandı.

Dönem Başkanı Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou önderliğinde toplanan 14 üye ülke, 22-24 Ağustos'ta bölgeye giderek temaslarda bulunan arabulucu heyetini dinledi.

Zirvede üye ülkelerle varılan karara göre, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı ve başbakanı sivil olacak ve bu iki isim bir sonraki seçimlerde adaylıklarını koyamayacak.

Seçimler en geç 12 ay içinde yapılacak ve cumhurbaşkanının üstünde hiçbir askeri yapı bulunmayacak.

Yaptırımlar ise cumhurbaşkanı ve başbakanın sivil olacağı hızlı bir geçiş sürecinin sağlanmasıyla kademeli olarak kaldırılacak.

ECOWAS, Mali'ye ilişkin durumu, 7 Eylül'de Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenecek 57. olağan zirvesinde tekrar görüşecek.

Cuntanın lideri darbeciler tarafından "cumhurbaşkanı" ilan edilmişti

Öte yandan askeri cunta CNSP tarafından hazırlanan "temel hak ve görevlerin" açıklandığı 41 maddelik bir belge resmi gazetede yayımlanmıştı.

Belgenin 32'nci maddesinde, CNSP'nin liderinin cumhurbaşkanı olarak görev yapacağı belirtilmişti.



Belgedeki maddelerin, 1992 tarihli anayasanın hükümlerine "ek" olarak uygulanacağı ve geçiş sürecine ilişkin tüzüğün kabul edilmesiyle geçerliliğini yitirebileceği kaydedilmişti.

Yaptırımlar

ECOWAS, darbenin olduğu 18 Ağustos akşamı, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarının Mali'ye kapatıldığını, ticari ve ekonomik faaliyetlerin de durdurulduğunu açıklamıştı.



Mali'deki muhalefet platformu M5 RFP ise bunun yasa dışı olduğunu, ECOWAS'ın halklara değil hükümetlere yaptırım uygulayabileceğini savunuyor.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.



Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.



Cumhurbaşkanı Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.



Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.