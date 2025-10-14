Ülkelerin artan gerilimler ortasında askeri alımlara hız verdiği bir dönemde Orta Doğu için çok kritik bir gelişme yaşandı. Güney Kore medyasına göre Bağdat yönetiminin, Seul'den K2 Black Panther ana muharebe tankı merkezli, yaklaşık 6,5 milyar dolar değerinde büyük ölçekli bir satın alma hazırlığı içinde olabileceği vurgulandı.

TOPLAM 250 ADET K2 TANKI ALIMI YAPILACAK

Bu kapsamda üst düzey bir Iraklı heyetin, resmi müzakerelerin başlamasından önce montaj hatları, eğitim ortamları ve hizmetteki operasyonel tanklar hakkında detaylı bir inceleme yapmak üzere bu yılın ilerleyen zamanlarında Hyundai Rotem'in üretim tesislerini ziyaret etmesi bekleniyor. Şu anda bakanlık ve askeri personel seviyelerinde değerlendirme aşamasında olan önerilen anlaşma, Polonya'nın ilk sözleşmesine benzer bir sayı olan ve potansiyel olarak Irak'ın yakın tarihindeki en büyük yabancı zırh alımlarından biri olan yaklaşık 250 K2 tankını içeriyor.

Ordusunun modernize etmek isteyen Irak'ın incelediği K2 programı, Polonya'nın satın alma modelini izliyor. Bu modelde, 180 K2'lik ilk sipariş, teknoloji transferi anlaşmaları ve yerel üretim planlaması yoluyla hızla genişledi. Irak'ın bu konuda acele davrandığı ifade edilirken, bunun nedeninin, düzenli ordusunu caydırıcılık ve zırhlı manevra kabiliyetlerindeki büyük bir operasyonel boşluğu doldurmaktan sorumlu bırakacak olan ABD birliklerinin beklenen geri çekilmesinden kaynaklı olduğu ifade edildi.

YILDA 200'DEN FAZLA TANK ÜRETİMİ

Hyundai Rotem, 2023'ten bu yana genişletilmiş tesisleri ve iş gücü büyümesiyle yıllık üretim potansiyelini ikiye katlamış ve yılda 200'den fazla tank üretimine olanak sağlamıştır. Bu genişleme, paralel taahhütleri desteklemektedir: Polonya'ya K2'lerin sürekli teslimatı, Güney Kore'nin dördüncü yerel partisinin üretimi ve potansiyel ek ihracatlara hazırlık. Polonya'nın Poznań'daki yerel montajı tam kapasiteye ulaştığında, Hyundai Rotem, Irak gibi yeni bir müşteriye yönlendirilebilecek ek üretim kapasitesi elde etmeyi beklemektedir.

ESKİ TANKLARIN YERİNİ ALACAK

Günümüzde Irak, yaklaşık 140 M1 Abrams tankını kullanıyor ve bunların 135'i hizmette onaylandı. Ayrıca Rusya tarafından 2018-2021 yılları arasında teslim edilen 73 T-90S tankı ve birçoğu yedekte tutulan veya eğitim için kullanılan çeşitli hizmet durumlarında yaklaşık 170 T-72 tankı bulunuyor. Bu modellerin her biri, hazırlığı sınırlayan operasyonel ve lojistik zorluklar sunuyor.

K2, Güney Kore ordusunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar ile tatbikatlara katılımıyla Orta Doğu koşullarında önemli denemelerden geçti. Bu değerlendirmeler, 50°C'yi aşan yüksek sıcaklıklarda ve toz ve kuma maruz kalma durumunda tam operasyonel güvenilirlik gösterdi. Hyundai Rotem daha önce, güçlendirilmiş klima sistemi ve ana motor kapalıyken soğutma ve elektrik sistemlerini koruyan bir yardımcı güç ünitesi (APU) gibi yapısal modifikasyonlar içeren, çöl koşullarına uygun bir K2 modeli olan K2ME'yi geliştirmişti.

K2'DE KULLANILAN SİLAHLAR

K2'nin silah donanımı ve donanımı, Irak'ın ihtiyaçları için modern bir ana muharebe tankı olarak cazibesini daha da güçlendiriyor. Tank, dakikada on mermiye kadar ateş edebilen ve 4 kilometreden uzaktaki hedefleri yüksek hassasiyetle vurabilen otomatik yükleyicili 120 mm L/55 CN08 yivsiz top kullanıyor.

Tankın toplam mühimmat kapasitesi 40 mermi olup, hedef izleme sensörleri, lazer mesafe bulma ve hareket halindeyken ateş etmek için bilgisayar destekli stabilizasyon içeren bir dijital ateş kontrol paketi entegre ediyor. Zırh yapısı, modüler kompozit koruma ve patlayıcı reaktif panelleri bir araya getiriyor ve isteğe bağlı olarak geliştirilmekte olan yumuşak imha veya sert imha aktif koruma sistemleriyle birleşiyor.

Güç paketi, yollarda 70 km/s, arazide ise 50 km/s azami hız sağlayan 1.500 beygir gücünde bir motordan oluşuyor ve derin su geçiş ekipmanı kullanarak 4,1 metreye kadar sudan geçebiliyor. Üç kişilik mürettebat konfigürasyonu, dördüncü bir mürettebat üyesine olan ihtiyacı ortadan kaldıran otomatik yükleme mekanizması sayesinde kompakt boyutlar, düşük profil ve gelişmiş sağ kalım sağlar.