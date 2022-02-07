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Dünya

Malley'den 'nükleer müzakere' açıklaması: Anlaşmayı diriltmemiz gerekiyor

ABD, İran ile 2015 yılında Viyana'da gerçekleşen nükleer çalışmaların kısıtlanması konusundaki anlaşmanın yeniden yürürlüğü girmesi için, çalışmalara başlandığını duyurdu.

star.com.tr7 Şubat 2022 Pazartesi 10:20 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:20
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ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, yaptığı açıklamada, 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe gireceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Malley, Biden yönetiminin Donald Trump'ın 2018 yılında çekildiği nükleer faaliyetlerine kısıtlamalar karşılığında Tahran'a yönelik yaptırımları kaldıran anlaşmanın yeniden canlandırılabilmesi için çalıştığını dile getirdi.

2018 yılında Trump'ın İran'a yaptırımları geri getirmesinin ardından Tahran da nükleer anlaşmanın hiçbir taahhüdünü yerine getirmeyeceğini açıklamıştı.

Malley, MSNBC'ye verdiği demeçte, "Başkan Biden, Viyana'da müzakerelere devam etmemizi istiyor. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceğiz. Bu, anlaşmanın tamamen ortadan kalkmadığına olan inancımızın bir işareti. Anlaşmayı diriltmemiz gerekiyor, çünkü bu bizim çıkarımıza." dedi.

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Avrupalı bir yetkili, Viyana müzakereleri için üst düzey elçilerin Salı günü Avusturya'nın başkentinde bir araya gelebileceğini söyledi.

(star.com.tr)

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