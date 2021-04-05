İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Nisan 2021 Pazartesi / 23 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,117
  • EURO
    9,581
  • ALTIN
    450.002
  • BIST100
    1436.23
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Malta Başbakanı Abela: Trablus'taki büyükelçiliğimizi yeniden açmaktan mutluluk duyuyoruz
Dünya

Malta Başbakanı Abela: Trablus'taki büyükelçiliğimizi yeniden açmaktan mutluluk duyuyoruz

Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Malta Başbakanı Robert Abela, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

AA05 Nisan 2021 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 16:16
ABONE OL

Başbakan Dibeybe, mevkidaşı Abela'yı başbakanlık konutunda resmi törenle karşıladı.

İki ülke liderinin düzenlediği ortak basın toplantısında, Malta Başbakanı Abela, "Libya bizim müttefikimiz ve Trablus'taki büyükelçiliğimizi yeniden açmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Başbakan Dibeybe ise Malta Başbakanı ile Libya vatandaşlarına vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Dibeybe, Malta'da ikamet eden Libyalılara yönelik hizmetlerin kolaylaştırılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.