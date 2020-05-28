AA 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:03 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 16:38

AA'nın son dakika olarak aktardığı habere göre, Libya ve Malta hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.



"MaltaToday" isimli haber sitesinin haberine göre, Malta’da ocak ayında başbakanlığa gelen Robert Abela, ilk resmi dış ziyareti için Trablus’a gitti.

Haberde, Başbakan Abela’nın, Libyalı mevkidaşı Fayiz es-Serrac, İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile Akdeniz’in orta kesiminde Malta’yı da etkileyen düzensiz göç akışını görüşeceği belirtilmişti.

Malta'nın, Libya'dan insan kaçakçıları ve düzensiz göç konusundaki çabalarını kuvvetlendirmesini talep edeceği ifade edilmişti.

- MALTA, DÜZENSİZ GÖÇ KONUSUNDAN ŞİKAYETÇİ



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle limanlarını göçmenlere kapatan buna karşılık göç akınının devam ettiği Malta, bir süredir Avrupa Birliği’nden (AB) düzensiz göç konusunda dayanışma görmediğinden şikayetçi.

Malta, son olarak AB’nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce başlattığı İrini operasyonuna verdiği askeri ve mali desteği geri çekme kararı almıştı.



Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ülkesinin, AB tarafından başlatılan İrini Operasyonu'nu reddettiğini belirterek, söz konusu operasyonun, Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e silah ve mühimmat ulaşan sınırları ve hava sahasının kontrolünü sağlamayı ihmal ettiğini dile getirmişti.