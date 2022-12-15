Borg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Resmi Konutu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'na daveti ve misafirperverliği için teşekkür eden Borg, daha önce Antalya'yı ziyaret ettiğini ancak dışişleri bakanı olarak Ankara'ya ilk ziyareti olduğunu söyledi.

Borg, gündemin ana maddeleriyle ilgili son derece açık bir görüşme yaptıklarını kaydederek, 2022'nin Malta ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 55. yılı olduğuna dikkati çekti.

Bu ziyaret vesilesiyle İstanbul'da başkonsolosluk binasını açma fırsatı bulduklarını aktaran Borg, bu bina ile hem Malta vatandaşlarına hem de hizmetlerden yararlanacak olan Türk firmalarına çok daha iyi hizmet verebileceklerini ifade etti.

Borg, Çavuşoğlu ile görüşmesinde son derece önemli gelişmelerin ele alındığını, bu ziyaretin çok verimli ikili ilişkiler sürdürülen bir yılın sonunda gerçekleştiğini dile getirdi.

- TÜRK VATANDAŞLARININ MALTA'DAKİ VARLIĞI

Üst düzey ziyaretler çerçevesinde hem ikili hem de çok taraflı platformlardaki ilişkileri tekrar gözden geçirdiklerini dile getiren Borg, 2023'ün ilk aylarında düzenlenmesi planlanan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısının son derece önemli olduğunu, Türkiye ve Malta arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yeni bir boyut kazandıracağını ifade etti.

Borg, "Türk vatandaşlarının, hem yatırımlarıyla hem de ekonomiye yaptıkları katkılarla Malta'da gerçekten çok önemli bir mevcudiyeti var. Aynı şekilde, Malta vatandaşlarına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Türk şirketleriyle ortak girişimler çerçevesinde üçüncü ülkelere yapılabilecek yatırımlar olduğunu onların dikkatine sunuyorum." dedi.

Türkiye ile Malta arasında iki Akdeniz ülkesi ve bölgesel ortak olarak son derece verimli ilişkilerin olduğunu belirten Borg, Çavuşoğlu ile Libya, Doğu Akdeniz ve göç gibi farklı meselelerde görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Borg, görüş alışverişlerinin hem ikili hem de çok taraflı ilişkiler için önemli olduğunun altını çizerek, Çavuşoğlu'nun Suriye ile ilgili görüşlerini de çok dikkatli şekilde dinlediğini ifade etti.

- TÜRKİYE AB İÇİN HER ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAK

Türkiye'nin AB ile ilişkisine değinen Borg, "Türkiye, AB için her zaman çok önemli bir ortak ve bölgede önemli bir oyuncu. Ortak çıkarlar doğrultusunda çalışmaların ve işbirliğinin devam etmesini diliyorum." dedi.

Borg, Ukrayna'daki savaş konusunda da Çavuşoğlu'yla görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, bu konunun her iki ülke için de ulusal, bölgesel ve küresel önemli sonuçları olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk faaliyetlerine değinen Borg, "Türkiye, önce Antalya'da daha sonra İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında diplomasi masası kurdu. Türkiye'nin Karadeniz'deki Tahıl Anlaşması ile ilgili çabalarının da ne kadar önemli olduğunu Çavuşoğlu'na yineledim." ifadelerini kullandı.

Malta'nın 1 Ocak 2023'ten itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyesi olacağını kaydeden Borg, bu dönemde Malta'nın diyalog, uluslararası hukuk, uluslararası düzenin korunması ilkeleri ve BM Şartı çerçevesinde önceliklerini belirleyeceğini ifade etti.

Borg, son olarak Çavuşoğlu'na son derece değerli görüş alışverişleri için teşekkür ederek, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin bu çizgiler dahilinde sürmesi temennisinde bulundu.