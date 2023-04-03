İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2023 Pazartesi / 13 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1958
  • EURO
    20,9218
  • ALTIN
    1224.23
  • BIST100
    4839.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Malta'da Türk vatandaşının hayatını kaybettiği olayın failinin yargılaması sürüyor
Dünya

Malta'da Türk vatandaşının hayatını kaybettiği olayın failinin yargılaması sürüyor

Malta'da 18 Ocak'ta Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin 'kasten öldürmek'ten tutuklu yargılandığı davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 20:31 - Güncelleme:
Malta'da Türk vatandaşının hayatını kaybettiği olayın failinin yargılaması sürüyor
ABONE OL

AA muhabirinin Kaya ailesine hukuki danışmanlık sağlayan firma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, davanın 6. duruşmasında da olayın tanıkları dinlendi.

Bugünkü duruşmada bir güvenlik görevlisi ile Camilleri'nin olay anında aracıyla zarar verdiği fast food restoranının müdürü ile benzin istasyonu yetkilisi ifade verdi.

Söz konusu işletme yetkilileri, Camilleri'nin olay anında yol açtığı yaklaşık 50 bin avroluk maddi zararlarına ilişkin tazminat talebinde bulundu.

Davanın sonraki duruşmalarında, Camilleri'ye ilişkin sağlık raporlarının, bilirkişi raporlarının ve diğer trafik ihlallerine ilişkin raporların sunulmasının beklendiği kaydedildi.

Davada bir sonraki duruşma 10 Mayıs'ta görülecek.

- PELİN KAYA'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAY

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından yakındaki fast food restoranın önünden geçen 30 yaşındaki iç mimar Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek, çarptığı Kaya'ya ayrıca taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına almıştı.

Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Pelin Kaya'nın cenazesi ise 21 Ocak'ta Malta'dan Türkiye'ye gönderilmiş ve 22 Ocak'ta İstanbul'da toprağa verilmişti.

  • pelin kaya
  • malta
  • Türk vatandaşı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.