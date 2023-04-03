Malta'da Türk vatandaşının hayatını kaybettiği olayın failinin yargılaması sürüyor

AA muhabirinin Kaya ailesine hukuki danışmanlık sağlayan firma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, davanın 6. duruşmasında da olayın tanıkları dinlendi.

Bugünkü duruşmada bir güvenlik görevlisi ile Camilleri'nin olay anında aracıyla zarar verdiği fast food restoranının müdürü ile benzin istasyonu yetkilisi ifade verdi.

Söz konusu işletme yetkilileri, Camilleri'nin olay anında yol açtığı yaklaşık 50 bin avroluk maddi zararlarına ilişkin tazminat talebinde bulundu.

Davanın sonraki duruşmalarında, Camilleri'ye ilişkin sağlık raporlarının, bilirkişi raporlarının ve diğer trafik ihlallerine ilişkin raporların sunulmasının beklendiği kaydedildi.

Davada bir sonraki duruşma 10 Mayıs'ta görülecek.

- PELİN KAYA'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAY

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından yakındaki fast food restoranın önünden geçen 30 yaşındaki iç mimar Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek, çarptığı Kaya'ya ayrıca taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına almıştı.

Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Pelin Kaya'nın cenazesi ise 21 Ocak'ta Malta'dan Türkiye'ye gönderilmiş ve 22 Ocak'ta İstanbul'da toprağa verilmişti.

