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Dünya

Malta'nın büyükelçisi Merkel'i Hitler'e benzetti, görevinden oldu

Malta'nın Finlandiya Büyükelçisi Zammit Tabona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Nazi Almanya'sı lideri Adolf Hitler'i birbirine benzeterek, “75 yıl önce Hitler'i durdurduk. Merkel'i kim durduracak?” dedi. Büyükelçi, bu benzetme sonrası istifa etti.

DHA11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:40 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:46
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Malta’nın Finlandiya Büyükelçisi Macihael Zammit Tabona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “75 yıl önce Hitler’i durdurduk. Angela Merkel’i kim durduracak? Kendisi Hitler’in Avrupa’yı kontrol etme rüyasını gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. Paylaşımı yapan Tabona, istifa etti.

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Söz konusu paylaşımın ardından Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Alman Büyükelçiliği’nden ‘duyarsız’ paylaşım nedeniyle özür diledi. Bartolo, yetkililerin sosyal medya paylaşımları konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti ve Büyükelçi Tabona’nın Merkel hakkındaki paylaşımının, Malta ve Almanya arasındaki ilişkileri yansıtmadığını ifade etti. Tabona, 2014 yılından beri Finlandiya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

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