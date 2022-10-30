Malta'nın simge çeşmesi Türkiye'ye özel kırmızı-beyaz renklerle aydınlandı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Malta Ulusal Miras, Sanat ve Yerel Yönetim Bakanlığı ve Başbakanlık Ofisi iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkentteki Triton Çeşmesi bugün Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Valetta'da tarihi kent merkezinin giriş kapısı önünde yer alan ve kente gelenlerin ziyaret ettiği başlıca yapılardan olan 1959 yapımı Triton Çeşmesi'nin kırmızı-beyaz renklerde aydınlatılması ziyaretçilerin ilgisini çekti. Aydınlatma bu gece yarısına kadar sürecek.

Bu arada, Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Malta'nın Marsa semtinde yer alan tarihi Türk Şehitliği'nde de sabah saatlerinde Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı, büyükelçilik yetkilileri ve vatandaşların katılımıyla bir tören düzenlendi.

Büyükelçi Kıratlı'nın şehitlikteki anıta çelenk koymasıyla başlayan törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik Cumhuriyet Bayramı mesajı da okundu.

Büyükelçi Kıratlı ve vatandaşlar şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.