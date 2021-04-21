Manastirliu: Türkiye'nin cömertliği sayesinde bunu başardık

21 Nisan 2021 Çarşamba 21:35 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 21:38

YDA Group tarafından yapımı gerçekleştirilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı açılış törenine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu ile diğer yetkililer katıldı.

Açılış töreninde konuşan Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Manastirliu, Türkiye'nin cömertliği sayesinde hastanenin inşasını tamamlamayı başardıklarını belirterek, "Başbakan Rama'nın bölgesel bir hastane inşa etme sözünün ve çok beklenen bir rüyanın gerçekleşmesinden dolayı çok heyecanlı ve memnunum. Bu yılın ocak ayında Türkiye Cumhurbaşkanı (Erdoğan) bu hastanenin 3 ay içerisine inşa edileceğine dair söz vermişti. 20 Mayıs'tan itibaren Arnavut vatandaşlarına hastanede hizmet vereceğiz." diye konuştu.

- Hastane 150 yatak kapasiteli

Hastane 150 yataklı ve toplam 17 bin 425 metrekare inşaat alanına sahip. Hastanede 6 ameliyathane ve 6 poliklinik bulunuyor.

İmzalanan anlaşmaya göre Türkiye, Arnavutluk'a Fier'de inşa edilen 150 yataklı bir hastaneyi ve bu hastanede kullanılacak tıbbi ekipman, malzeme ve mobilyayı bağışlamayı taahhüt etmişti.

Anlaşma kapsamında söz konusu bağış, Arnavutluk sağlık sistemini güçlendirmek ve sağlık altyapısını desteklemek amacıyla Türkiye tarafından verilecek.

Bu bağlamda Türkiye, Fier Bölge Hastanesinin geçiş dönemi boyunca Arnavutluk'a sağlık personeli ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla danışmanlık hizmeti sağlayacak.