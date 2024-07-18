Mandela: Filistin'e verilen sözleri yerine getirmeye çağırıyoruz

Avrupa Müslüman Forumu'nun İsrail'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmasını protesto etmek için 19 Temmuz'da düzenleyeceği "Büyük Paris Yürüyüşü" öncesinde Çırağan Sarayı'ndaki basın toplantısına katılan Mandela, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mandela, "Bir süredir dünyanın dört bir yanında gördüğümüz çifte standart ve ikiyüzlülükten endişe duyuyoruz. Birleşmiş Milletler'de (BM) 195 ülkenin desteklediği bir önergeyi tek bir ülkenin veto edebildiği bir çifte standart ve ikiyüzlülük söz konusudur ve buna izin verilemez. Bu nedenle Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, UAD, UCM gibi uluslararası kurumlarda reform yapılması çağrısında bulunmak istiyoruz. IOC reformdan geçmesi gereken kurumlardan bir diğeri." ifadelerini kullandı.



Nkosi Zwelivelile Mandela, bu kurumlarda çifte standart ve ikiyüzlülüğün son derece görünür olduğunu kaydetti.

Apartheid Güney Afrika'nın 1964 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılamadığını ve 1970'te ise olimpiyat ailesinden ihraç edildiğini hatırlatan Mandela, şunları söyledi:

"Eğer bunu yapabiliyorlarsa ve ülkeleri yasaklayıp ihraç edebiliyorlarsa, bunu neden siyonist İsrail varlığına karşı yapmıyorlar. Bu bağlamda, Güney Afrika ve sahadaki aktivistler olarak bu uluslararası kurumlarda reform yapılması çağrısında bulunmaya devam edeceğiz. Uluslararası toplumu, yapmaları gereken işi yapmaları için, baskı yapmaları yönünde harekete geçirmeye devam edeceğiz."

- "ÜLKELERİ VERDİKLERİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ"



İsrail'in Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesinin önemine dikkati çeken Mandela, bu adımın İsrail'in izole edilmesine katkı sağlayacağını bildirdi.



Mandela, "Apartheid Güney Afrika'yı yendiğimiz gibi izole edebildiğimiz takdirde apartheid İsrail devletini de yenebileceğimizden emin olabiliriz." şeklinde konuştu.

FIFA'nın 20 Temmuz'da İsrail'le ilgili bir karar alacak olmasına rağmen bu konuda büyük bir sessizlik olduğunu dile getiren Mandela, tüm futbol federasyonlarına İsrail'in FIFA organizasyonlarından men edilmesini sağlamaları için çağrıda bulundu.

Mandela, bu bağlamda kendilerinin Güney Afrika Futbol Federasyonu'na başvurduklarını belirtti.

Afrika'daki diğer ülkelerin futbol federasyonlarına, BRICS ülkelerine ve tüm "küresel güney" ülkelerine çağrıda bulunduklarını aktaran Mandela, şunları kaydetti:

"Filistin ile dayanışma içinde olduğunuzu söylüyorsanız, bu sadece sözde kalmamalı, eyleme dönüşmelidir. Biz de bu ülkeleri verdikleri sözleri yerine getirmeye çağırıyoruz."